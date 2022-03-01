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Ukrayna halkı, ülkesini savunmak için karakollara koşuyor

Ukrayna halkı, ülkesini savunmak için karakollara koşuyor
Ukrayna halkı, ülkesini savunmak için karakollara koşuyor

Rusya saldırıları altındaki başkent Kiev’de onlarca kişi silahlanıp ülkesini savunmak için karakollara koştu.

Ukrayna halkı, ülkesini savunmak için karakollara koşuyor - Tıkla İzle

Rusların, ele geçirmek için dört koldan saldırdığı Kiev'de 3 gündür devam eden sokağa çıkma yasanın sona ermesiyle halk karakollara koştu. Müzakerelerin başlamasıyla başkentteki silah sesleri bir nebze azalırken, vatandaşlar silahlanıp ülkesini savunmak için karakol önünde beklemeye başladı. Onlarca Ukraynalı, müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmazsa canı pahasına vatanını savunacak.

Elinde silahla karakolunda nöbet tutan Spas23 Birliği üyesi 30 yaşındaki asker Ross Czar, “Ruslar ülkemize saldırdılar, savaşı başlatanlar onlar. Biz sadece kendi topraklarımızı savunuyoruz, savaşı başlatan biz değiliz zafer Ukrayna'nındır” diye konuştu.

Moralinin yüksek olduğu gözlenen genç savaşçının elinde silahla zafer işareti yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Ali Osman Akın

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