Ukrayna, Herson bölgesindeki 53 yerleşim yerini Rus işgalinden kurtardı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu Rus işgali altındaki topraklarını geri almaya devam ediyor. Herson Bölge Valisi Dmytro Butriy yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte Herson bölgesindeki 7 yerleşim alanını daha işgalden kurtardığını aktararak, "Bugün itibariyle 53 yerleşim alanı resmen işgalcilerin elinden kurtarıldı. Bu bilgileri ancak Genelkurmay Başkanlığı ile mutabık kaldığımızda veriyoruz. Tam kontrol öncesinde askeri personel tarafından belirli alanlarda mayın temizleme faaliyeti yürütülüyor” dedi.

Dün Ukrayna ordusuna bağlı Herson Bölgesel Askeri İdaresi tarafından 46 yerleşim alanının Ruslardan geri alındığı açıklanmıştı.

Erhan Altıparmak