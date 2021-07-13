İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov görevinden istifa etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un görevinden istifa ettiği bildirildi. Avakov'un imzaladığı istifa dilekçesi İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlandı. Avakov istifa dilekçesinde, personele teşekkür ederken, istifa nedeni ile ilgili detay paylaşmadı. Avakov'un görevden ayrılması için istifanın Meclis tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan Meydan olaylarından sonra göreve atanan Avakov, Devlet Başkanları Petro Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy döneminde Ukrayna İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Bekir Keskin

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.