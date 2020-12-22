Ukrayna, İngiltere ile uçuşları durdurmayacak

İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyon virüs tüm dünyada endişeye neden oldu. Birçok ülke İngiltere ile uçuşlarını askıya alırken, bazı ülkeler ise uçuşların devam edeceğini duyurdu. Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, bugün itibariyle uçuşların askıya alınmasına dair herhangi bir karar almadıklarını ifade ederek, “Şuan için İngiltere ile uçuşları durdurmayacağız. Vize şartımız var ve bu zaten yolcu sayısını sınırlıyor. Şuan için Ukrayna'ya gerçekleşecek olan uçuşlar, orda eğitim gören vatandaşlarımızın yılbaşında evlerinde olabilmeleri içindir” şeklinde konuştu.

“Hızlı yayılıyor ”

Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov, Ukrayna'nın batı bölgesinde bir hastada mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini açıklayarak, “Nikolay isimli hastam işi gereği Çekya'ya gidip geliyor. İngiltere'nin duyurduğu mutasyona uğramış korona virüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre ülke genelinde yapılan 46 bin 696 korona virüs testinden 8 bin 513'ü pozitif çıktı. Bin 318 kişi hastaneye kaldırılırken, 14 bin 20 kişi korona virüsü yenerek eski sağlığına tekrar kavuştu. 232 kişi ise korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Bekir Keskin