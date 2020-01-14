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Ukrayna: 'İran düşük rütbeli bir askeri suçlu göstermemeli'

Ukrayna: 'İran düşük rütbeli bir askeri suçlu göstermemeli'
Ukrayna: 'İran düşük rütbeli bir askeri suçlu göstermemeli'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko İran'da yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayda düşük rütbeli bir askerin suçlu gösterilmemesi gerektiğini, İran yönetiminin de suçlu olduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko yaptığı açıklamada, “Biz İran'ın çıkıp düşük rütbeli bir askeri suçlu göstererek işte düğmeye basan buydu demesini istemiyoruz. Bu tamamen İran yönetiminin suçu ve sorumluluğundadır. Bu emri kim verdi, düğmeye basan kimdi ve kimler bunda rol aldı hepsinin cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Pristayko ayrıca açıklamasının devamında 15 Ocak Çarşamba günü, uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşların mensup olduğu 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla Londra'da görüşme yapacağını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'da düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak faciasında sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu açıklamıştı.

Bekir Keskin
 

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