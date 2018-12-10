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Ukrayna istihbarat yetkilisi: 'Rusya, Kırım'da çok güçlendi'

Ukrayna istihbarat yetkilisi: 'Rusya, Kırım'da çok güçlendi'
Ukrayna istihbarat yetkilisi: 'Rusya, Kırım'da çok güçlendi'

Ukrayna’da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan bir Ukrayna istihbaratı yetkilisi, Rusya’nın Kırım’a 2014 yılından beri yaptığı askeri yatırımları anlatarak, Rusya’nın bölgede çok güçlendiğini dile getirdi.

Ukrayna'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan bir Ukrayna istihbaratı yetkilisi, Rusya'nın Kırım'a konuşlandırdığı askeri güçlerden bahsetti. Rusya'nın 2014 yılından itibaren S-400 hava savunma sistemi, Pantsir hava savunma sistemleri, gemi füze sistemleri, uçaksavar füze ve top sistemleri, Cruise füzeleri, denizaltılar, büyük ve küçük savaş gemileri ve muhrip gemiler konuşlandırdığına dikkat çekti. Rusya'nın bölgede helikopter üssü ve askeri hava üssü gibi büyük yatırımlar yaptığını da anlatan yetkili Rusya'nın çok güçlendiğini ifade etti.
Adı verilmeyen istihbarat yetkilisinin, önümüzdeki yıl Rusya'nın Kırım'da gücünü daha da arttıracağını hakkında istihbarat edindiklerini söylediği kaydedildi.  

Erhan Altıparmak
 

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