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Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısını Rusya'nın 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi

Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısını Rusya'nın 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi
Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısını Rusya'nın 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Kuzey Akım 1 boru hattındaki gaz sızıntısını Rusya'nın planladığı bir “terör saldırısı” olduğunu iddia etti.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntısı ülkeleri harekete geçirirken, Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısını Rusya'nın “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki Bornholm Adası'nın kuzeydoğusunda 2, Kuzey Akım 2 hattında ise Dueodde'nin güneyinde 1 sızıntı olduğu bildirilmiş, sızıntıların ardından gemi ve hava trafiğinin güvenliği adına "yasak bölgeler" oluşturulduğu aktarılmıştı.

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