Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntısı ülkeleri harekete geçirirken, Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısını Rusya'nın “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki Bornholm Adası'nın kuzeydoğusunda 2, Kuzey Akım 2 hattında ise Dueodde'nin güneyinde 1 sızıntı olduğu bildirilmiş, sızıntıların ardından gemi ve hava trafiğinin güvenliği adına "yasak bölgeler" oluşturulduğu aktarılmıştı.

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