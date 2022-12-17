Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatının devam ettiği belirtilerek, bugüne kadar sevkiyat çerçevesinde tahıl yüklü 556 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı, 560 gemininse sevkiyat için Ukrayna limanlarına gittiği kaydedildi. Ayrıca açıklamada sevkiyatta bugüne kadar taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği ifade edildi.

#Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı devam ediyor.



Bugüne kadar;



556 gemi tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı



560 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti.



Taşınan tahıl miktarı da 14 milyon tonu geçti. pic.twitter.com/wkuuifO1XW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2022

Huzeyfe Tarık Yaman



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.