Ukrayna: 'Lyman şehrinde 5 binden fazla Rus askeri kuşatıldı'

Rusya-Ukrayna savaşı 7. ayda devam ederken, ülkenin doğusunda şiddetli çatışmalar sürüyor. Luhansk Valisi Serhiy Hayday yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentindeki Rus askerlerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatıldığını duyurdu. Hayday, "1 Ekim 2022 itibariyle Lyman'da konuşlu Rus ordusu çekilme talebiyle komutalarına başvurdu, ancak bu reddedildi. Şu anda 5 binden fazla Rus askeri kuşatıldı" ifadelerini kullandı.

Rus birliklerin üç seçeneği olduğunu belirten Hayday, ya sızmaya çalışacaklarını ya teslim olacaklarını ya da öleceklerini belirtti. Hayday ayrıca Lyman'a mühimmat tedarik yollarının kesildiğini, şehirden çıkış yollarının da neredeyse tamamının tutulduğu aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise Twitter hesabından Ukraynalı askerlerin Lyman şehrinde Ukrayna bayrağını açtığı anların videosunu paylaştı. Videodaki askerlerin, "(Bugün) 1 Ekim. Devlet bayrağımızı açıp topraklarımıza dikiyoruz" dediği duyuluyor.

Lyman'ın önemi

Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman'ı ele geçirdikten sonra Lyman şehrini asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkeze dönüştürmüştü. Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

Lyman'da Ukrayna'nın yeniden kontrol sağlamasının, 24 Şubat'ta işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olacağı belirtiliyor. Ukrayna ordusunun Lyman'da kontrolü ele geçirirse bu durum Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin kuzey kısmını tamamen temizlemesine ve komşu Luhansk bölgesine ilerlemesine izin verecek.

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