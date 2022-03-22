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Ukrayna Milletvekili Çiygöz: 'Ukrayna halkı, Türkiye'nin yardımlarını unutmayacak'

Ukrayna Milletvekili Çiygöz: 'Ukrayna halkı, Türkiye'nin yardımlarını unutmayacak'
Ukrayna Milletvekili Çiygöz: 'Ukrayna halkı, Türkiye'nin yardımlarını unutmayacak'

Ukrayna Milletvekili ve Kırım Tatar Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, “Ukrayna halkı, Türkiye’nin yardımlarını unutmayacak” dedi.

Ukrayna Milletvekili Çiygöz: 'Ukrayna halkı, Türkiye’nin yardımlarını unutmayacak' - Tıkla İzle

Ukrayna Kırım Tatar Milli Meclis Başkan Yardımcısı ve Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz, Ukrayna-Rusya savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna halkının bu savaşı mutlaka kazanacağını ve Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Çizygöz, “Kiev'in çevresinde savaş var ama Kiev'in içi kısmen sakin durumda. Bütün Ukrayna halkı savaşıyor. Askerlik yapan da, orduya yardım eden de var. İşte bunun için savaşı Ukrayna halkı kazanacak. Kırım Tatarları, ilk gün savaşmak için başvuruda bulundu. Rusların amacı Kiev'i almak. Lviv gibi şehirlerde yaşayan insanlar da Kiev'e yardımcı olmak için çabalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her zaman Ukrayna'ya karşı dostluğunu gösteriyor. Ukrayna halkı yardımları görüyor ve bunu unutmayacak. Eminim ki bu yardımlar devam edecek” diye konuştu.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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