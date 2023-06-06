Ukrayna, Nova Kakhovka Barajı'na saldırıyla ilgili savaş suçları soruşturması başlattı

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasının ardından Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Nova Kakhovka'ya yönelik saldırıyla ilgili muhtemel bir "ekolojik tahribat" soruşturmasının yanı sıra bir savaş suçları soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Ukrayna'nın sahadaki ekiplerle bilgi topladığını aktaran Kostin, tüm detayları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne vereceklerini söyledi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.