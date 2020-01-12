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Ukrayna ölenlerin yakınlarına 50 bin lira ödeyecek

Ukrayna ölenlerin yakınlarına 50 bin lira ödeyecek
Ukrayna ölenlerin yakınlarına 50 bin lira ödeyecek

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, İran’da yolcu uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin grivna (yaklaşık 50 bin lira) maddi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Ukrayna, İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım amaçlı para ödeyecek.

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hükümet olarak ölenlerin ailelerine yardım amaçlı 200 bin grivna maddi yardımda bulunacağız. Trajedinin korkunç etkisi hiçbir zaman geçmeyecek. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine tekrardan başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.

İran yönetimi, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını ‘insani bir hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü itiraf etmiş ve tazminat ödemeyi kabul etmişlerdi ancak nasıl bir tazminat ödeneceği konusu henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının cenazelerini, 20-21 Ocak tarihlerinde ülkeye getirmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Bekir Keskin
 

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