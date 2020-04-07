İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna ordusunda korona virüsten ilk ölüm

Ukrayna ordusunda korona virüsten ilk ölüm
Ukrayna ordusunda korona virüsten ilk ölüm

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerekleşti.

Ukrayna ordusu bünyesindeki Tıp Kuvvetleri Komutanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetler'de görevli bir kadın personelin, korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Ukrayna ordusunda 7 Nisan sabahı itibariyle kayıtlara geçen 4 korona virüs vakası bulunduğu, enfeksiyona yakalanan kişilerden bir kişinin hayatını kaybettiği, 87 ordu personelinin ise karantinada tutulduğu belirtildi.
Ukrayna'da 7 Nisan sabahı itibariyle tespit edilen bin 462 korona virüs vakası bulunuyor. 45 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, tedavi gören 28 kişi iyileşerek taburcu edildi.

24 Nisan'a kadar karantina ilan edilen Ukrayna'da, park ve bahçelere girmek, halkın toplu bulunduğu alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklandı. Aralarında başkent Kiev'in de bulunduğu, korona virüsün görüldüğü büyük şehirlerin girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor.

Evren Damyan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.