İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna parlamento seçimlerine gidiyor

Ukrayna parlamento seçimlerine gidiyor
Ukrayna parlamento seçimlerine gidiyor

Ukrayna’da çiçeği burnunda Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin dün parlamentoyu feshetmesinin ardından parlamento seçimlerinin 21 Temmuz’da yapılabileceği ifade edildi.

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisinin çoğunlukta bulunduğu mecliste kontrolü ele almak için kolları sıvamıştı. Zelenskiy yemin töreninin hemen ardından yaptığı konuşmada, meclisi dağıttığını söyleyerek erken seçim çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'mın parlamento seçimleri için olası bir tarih açıklandı. Çiçeği burnunda Devlet Başkanı Zelenskiy'e danışmanlık yapan Andriy Bogdan seçimin 21 Temmuz'da olabileceğini söyledi. Bogdan, “En kabul edilebilir tarih 21 Temmuz 2019” dedi.

Bogdan, Zelenskiy'nin bazı atamaları bugün açıklamasının beklendiğini de duyurdu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İstanbul pilavı tarifi, İstanbul pilavı nasıl yapılır?

İstanbul pilavı tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.