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Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetimi onayladı

Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetimi onayladı
Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetimi onayladı

Ukrayna Parlamentosu, ülkenin Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun imzaladığı sıkıyönetim kanununu onayladı.

Rusya ile Kerç Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun da desteğini alan Ukrayna'da parlamento sıkıyönetim için toplandı. Parlamento, Ukrayna Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı 30 günlük sıkıyönetim kanununu onayladı.

Dün 3 Ukrayna gemisi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmış, bir Ukraynalı denizci hayatını kaybederken, 6'sı yaralanmıştı. Çıkan çatışmanın ardından 3 Ukrayna gemisi, Rusya tarafından ele geçirilmiş, Kırım Limanı'na çekilmişti. Rusya ise uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Kırım yakınlarında ele geçirdiği 3 Ukrayna donanma gemisini serbest bırakmamak için direniyor.
 

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