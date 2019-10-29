İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna-Polonya sınırını kaçak geçmeye çalışan Türk vatandaşları yakalandı

Ukrayna-Polonya sınırını kaçak geçmeye çalışan Türk vatandaşları yakalandı
Ukrayna-Polonya sınırını kaçak geçmeye çalışan Türk vatandaşları yakalandı

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna - Polonya sınırını kaçak geçmeye çalışan 5’i Türk, 3’ü Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişinin yakalandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 Türk ve 3 Azerbaycan vatandaşının yakalandığını açıkladı. Smilnitsya kontrol noktasına bağlı güvenlik birimlerince teknik ekipmanlar sayesinde fark edilen 8 kişinin Ukrayna - Polonya sınırını kaçak geçmeye çalıştığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Serhii Deineko ile bir toplantı gerçekleştirmiş ve Türk vatandaşlarının sınırlarda yaşadığı problemleri masaya yatırmıştı.

Bekir Keskin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.