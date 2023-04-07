Ukrayna, Polonya'ya tahıl ihracatını durdurdu

Polonyalı çiftçilerin, ucuz Ukrayna tahılı nedeniyle düzenledikleri protesto gösterilerinin Kırsal Kalkınma ve Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk'ın istifasıyla sonuçlanmasının ardından tahıl krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Kırsal Kalkınma ve Tarım Bakanı koltuğuna dün oturan Robert Telus, Ukrayna'nın Polonya'ya tahıl ihracatını durdurma kararı aldığını bildirdi. Robert Telus bugün Polonya-Ukrayna Dorohusk-Jagodzin Sınır Kapısı'nda Ukraynalı mevkidaşı Mikola Solski ile bir araya geldi. Polonya'daki depolarda yığılmış olan 3,5 tonu aşkın Ukrayna tahılı sorununu görüşen iki bakan daha sonra basına açıklamalarda bulundu. Polonya Kırsal Kalkınma ve Tarım Bakanı Robert Telus, Ukrayna tarafının Polonyalı çiftçilerin sorununu anladığını, bu sebeple Polonya'ya tahıl ihracatını tamamen durdurmayı önerdiğini aktardı. Öneriyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Robert Telus, Ukrayna'nın Polonya'ya başka ülkelere ihrac edilmesi şartıyla yalnızca transit geçiş için tahıl göndereceğini söyledi. Telus, "Ukrayna tahılının Polonya'da kalmaması için çok sıkı denetimlerde bulunacağız" dedi.

Durumun hem Polonyalı hem de Ukraynalı çiftçiler için oldukça karmaşık olduğunu belirten Ukrayna Gıda ve Tarım Politikası Bakanı Mikola Solski ise, "Bu durumun sorumlusunun kim olduğunu hepimiz biliyoruz ama bu problemi biz çözmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Mikola Solski, Polonya'ya buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği ihracatını durdurduklarını, konuya ilişkin olarak önümüzdeki cuma günü anlaşma imzalayacaklarını bildirdi. Polonyalı çiftçiler ise hali hazırda ülkelerinde bulunan 3,5 milyon tonu aşkın Ukrayna tahılının tamamının Afrika ve Ortadoğu'ya gemilerle gönderilmesinin 1,5 yıl süreceğini, Ukrayna tarafının Polonya'ya ihracatı durdurmasının sorunlarını çözmeyeceğini belirterek protestolarına devam edeceklerini bildirdi.

Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna tahılının komşu ülkeler üzerinden Afrika ve Ortadoğu ülkelerine satılması kararı üzerine Ukrayna'dan ithal edilen 3,5 milyon tonu aşkın tahıl Avrupa Birliği prosedürlerindeki aksaklık ve gecikmeler nedeniyle Polonya ambarlarında kalmıştı. Polonyalı çiftçiler, ucuz Ukrayna tahılı yüzünden ellerindeki tahılı satamadıklarını ya da maliyetinin altında satmak zorunda bırakıldıklarını belirterek bir dizi protesto gösterisi başlatmıştı. Geçtiğimiz çarşamba günü Polonya Kırsal Kalkınma ve Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, AB'ye yaptıkları Ukrayna tahılına gümrük vergisi uygulanması başvurularının reddedildiğini, AB'nin Polonyalı çiftçilerin temel taleplerini karşılamayacağını belirterek istifa etmişti.

Ebru Orhan

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