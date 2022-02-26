Ukrayna - Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi ülkeden ayrılmaya çalışıyor. Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ve Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar, dün akşam karayoluyla ülkeden ayrılmaya başladı.
Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, sabah saatlerinde Romanya sınırında bulunan Orlivka bölgesine ulaştı. Ülkeyi terk etmek isteyenler Orlivka Sınır Kapısı'nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.
Türk vatandaşları, yaklaşık 6 saattir kuyrukta beklediklerini söyledi.
Şener Urfa