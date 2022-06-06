İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ukrayna: 'Rus General, Ukrayna'nın doğusunda öldürüldü'

Ukrayna: 'Rus General, Ukrayna'nın doğusunda öldürüldü'
Ukrayna: 'Rus General, Ukrayna'nın doğusunda öldürüldü'

Rus Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın üst düzey kayıplarına bir yenisi daha ekledi. Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınlayarak, generalin Ukrayna'nın doğusunda öldürüldüğünü bildirdi. Tümgeneralin nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın Rusya ile devam çatışmalarında 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etmişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.