Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 43. güne girdi. Rusya, işgal ettiği Ukrayna'da kayıplar vermeye devam ediyor.

Ukrayna basınına düşen görüntülerde kırsalda bekleyen Rus tankının imha ediliş anları görülüyor. Anti-tank füzesi isabet eden tank anında alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rus ordusunun 24 Şubat - 6 Nisan arasındaki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 bin 600 Rus askerinin öldüğü ve 684 tank ile 1861 askeri zırhlı aracın imha edildiği ifade edildi.

Bekir Keskin

