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Ukrayna-Rusya arasında 215 savaş esiri takas edildi

Ukrayna-Rusya arasında 215 savaş esiri takas edildi
Ukrayna-Rusya arasında 215 savaş esiri takas edildi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, esir takasını savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Ukrayna-Rusya arasında 215 savaş esiri takas edildi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 215 esirin takası gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, “Başkan Vladimir Zelenskiy net bir görev belirledi. Kahramanlarımızı eve geri getirmek. Sonuç, kahramanlarımız özgür" dedi.

Önemli satır başları

“Rus esaretinden 215 kişiyi geri getirdik”
Viktor Medvedchuk, esir takasında kullanıldı
“İnsanımızı geride bırakmamak sadece söz değil, bir kuraldır”
"Savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım"
Suudi Arabistan arabuluculuğunda 10 yabancı uyruklu savaşçı serbest bırakılmıştı
İdama mahkum edilen İngilizler serbest bırakılanlar arasında

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