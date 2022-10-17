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Ukrayna-Rusya arasında 218 esir takas edildi

Ukrayna-Rusya arasında 218 esir takas edildi
Ukrayna-Rusya arasında 218 esir takas edildi

Rusya ve Ukrayna arasında 218 esir takas edildi. Rusya tarafı 108 Ukraynalı kadını, Ukrayna tarafı aralarında sivillerinde bulunduğu 110 kişiyi serbest bıraktı.

Ukrayna-Rusya arasında 218 esir takas edildi - Tıkla İzle

Rusya ve Ukrayna arasında 28 Şubat'tan bu yana en büyük mahkum takaslarından biri gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda 108 Ukraynalı kadının Ruslar tarafından serbest bırakıldığını ifade etti.

Tamamı kadınlardan oluşan ilk esir takası

Yermak, "Bugün büyük çaplı bir esir takası gerçekleştirildi. Özellikle bizim için özel olan 108 kadını esaretten kurtardık. Bu, tamamı kadınlardan oluşan ilk takastı" ifadelerini kullanarak, serbest bırakılan kadınlardan 12'sinin sivil, geri kalanının ise askerlerden oluştuğunu belirtti.

Erhan Altıparmak
 

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