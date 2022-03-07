İhlas Haber Ajansı

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Ukrayna-Rusya müzakereleri saat 17.00'ye ertelendi

Ukrayna-Rusya müzakereleri saat 17.00'ye ertelendi
Ukrayna-Rusya müzakereleri saat 17.00'ye ertelendi

Ukrayna-Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin 3. turunun bugün 17.00’te başlaması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, ikili müzakerelerin 3. turu bugün gerçekleşecek. Belaruslu politikacı Yuri Voskresensky yaptığı açıklamada, “Görüşme 15.00'e planlandı fakat saat Ukrayna heyetinin lojistik problemlerine göre değişebilir” dedi.

Rusya heyetinin Belarus'ta hazır olduğunu ifade eden Voskresensky, “Görüşme, bir önceki müzakerinin yapıldığı yer olan Belovezhskaya Pushcha'daki Hunter's House'da gerçekleşecek” sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ilk müzakere 28 Şubat'ta, 2. müzakere ise 3 Mart'ta gerçekleşmişti.

Planlanan görüşme saat 17:00 ' ye ertelendi.

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