Ukrayna, Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta saldırı düzenlemesini beklemiyor

ABD basınında yer alan Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı iddiaları üzerine Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov'dan açıklama geldi. Ukrayna istihbarat raporlarına göre konuşan Danilov, "Ülkemiz topraklarındaki mevcut riskleri anlıyoruz ama durum kesinlikle kontrol altında. Ayrıca Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta geniş çaplı operasyon başlatacağını öngörmüyoruz" dedi.

Ukrayna hava sahasını kapatmayacaklarını da ifade eden Danilov, "Ukrayna'da neler olup bittiğinin tamamen farkındayız. Ne yapacağımızı ve nasıl davranacağımızı biliyoruz. Uçuşlara gelince, hava trafiğini kapatmıyoruz. Bunun için bir neden yok" dedi.

Erhan Altıparmak