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Ukrayna, Rusya'nın 32 günlük kaybını açıkladı

Ukrayna, Rusya'nın 32 günlük kaybını açıkladı
Ukrayna, Rusya'nın 32 günlük kaybını açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-27 Mart arasındaki askeri personel ve teknik araç kayıplarını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ülke ordusu da askeri personel ve teknik araç kaybı vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 24 Şubat-27 Mart tarihleri arasında 16 bin 600 askeri personel kaybettiğini ve Ukrayna ordusu tarafından 582 tank, bin 664 askeri zırhlı araç, 294 top atış sistemi, 93 çok namlulu roketatar, 52 hava savunma sistemi, 121 savaş uçağı, 127 helikopter, 56 insansız hava aracı, bin 144 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel askeri ekipman ve 4 operasyonel taktik füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Bekir Keskin
 

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