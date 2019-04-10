Ukrayna, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıları vurdu

Ukrayna Ordusu, çatışmaların yaşandığı Donbas Bölgesi'nde bulunan ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılara ait olan bazı gözlem bölgelerini vurdu. Donbas 46'ncı Kolinovo Taburu'na bağlı birlikler tarafından yapılan operasyonda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaştan sonra Donbass bölgesinde hakimiyet kuran Rusya yanlısı muhalifler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak adlandırdıkları ülkeler kurarak tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etti.

Bekir Keskin