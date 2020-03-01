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Ukrayna, Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu

Ukrayna, Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu
Ukrayna, Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu

Ukrayna, vatandaşlarının Rusya'ya kimlik ile geçişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna'da yaşanan iç savaşın ardından Rusya ile sürekli gerilim halinde olan ve iç savaşın sorumlusu olarak Rusya'yı gören Kiev yönetimi, yeni bir karar ile serbest geçiş anlaşmasını feshetti. 1997 ve 2011 yıllarında Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan serbest geçiş anlaşmasının tek taraflı olarak feshedildiği, buna göre Ukrayna vatandaşlarının kimlikleriyle Rusya'ya geçiş yapamayacağı ifade edildi. Aynı kuralın Rus vatandaşları için de geçerli olduğu duyurulurken, her iki ülke vatandaşlarının geçişlerinde pasaport talep edileceği belirtildi.

Erhan Altıparmak
 

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