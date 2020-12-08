Ukrayna Sağlık Bakanı Stepanov: “Doktorsuz kalabiliriz”

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, Ukrayna'da sağlık sektöründeki problemler ve maaşların düşük olması nedeniyle doktor sıkıntısı çekildiğini söyledi. Stepanov, “Eğer doktor maaşları bir düzenleme getirilerek yükseltilmezse, önümüzdeki yıllarda doktorsuz kalabiliriz. Sağlık personelleri çalışmak için Avrupa'nın diğer ülkelerini daha çok tercih etmeye başladı” dedi.

Ukrayna Sağlık Servisi'nden yapılan açıklamada Nisan ayından bu yana 5 binden fazla doktorun istifa ettiği belirtildi.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın DSÖ eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 4 milyon Ukraynalı için 8 milyon dozluk aşı müracaatında bulunduğu ifade edildi. Aşılar için ikinci başvurunun 14 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.

Ukrayna, nüfusunun yüzde 50'lik bir kısmını yani yaklaşık 21 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor. Aşının yapılacağı kişiler 12 gruba ayrıldı. Bu kapsamda sağlık personelleri, güvenlik güçleri, pedagoglar, yaşlı ve kronik hastalara aşı için öncelik verilecek.