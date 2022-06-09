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Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü'

Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü'
Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü'

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü ve bin 398 tank imha edildi” denildi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü" denildi. Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 398 tank, 3 bin 438 zırhlı araç, 711 topçu sistemi, 213 çoklu fırlatma roket sistemi, 96 uçaksavar savaş sistemi, 212 uçak, 178 helikopter, 2 bin 421 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 562 insansız hava aracı, 53 adet özel birlik ve 125 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

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