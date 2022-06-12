İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü'

Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü'
Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü'

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü” denildi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü" denildi. Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 430 tank, 3 bin 484 zırhlı araç, 715 topçu sistemi, 226 MLR sistemleri, 97 hava savunma sistemi, 212 savaş uçağı, 178 savaş helikopteri, 582 operasyonel ve taktik seviyesinde İHA, 13 gemi, tankerler de dahil 2 bin 455 kamyon, 54 adet özel birlik ve 125 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

İLGİLİ HABER
Luhansk Valisi Gayday: Rus ordusu, 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı Luhansk Valisi Gayday: 'Rus ordusu, 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı'
İLGİLİ HABER
Ukrayna Sağlık Bakanı: Rusya, Ukraynanın işgal altındaki bölgelerine ilaç tedarikini engelliyor Ukrayna Sağlık Bakanı: 'Rusya, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerine ilaç tedarikini engelliyor'
İLGİLİ HABER
Ukraynada hayatını kaybeden Fransız gazeteci Pariste anıldı Ukrayna’da hayatını kaybeden Fransız gazeteci Paris’te anıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.