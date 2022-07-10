Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 37 bin 300 Rus askeri öldürüldü'

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 37 bin 300 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 641 tank, 3 bin 823 zırhlı araç, 834 topçu sistemi, 247 çok namlulu roketatar sistemi, 108 uçaksavar sistemi, 217 uçak, 188 helikopter, 2 bin 694 araç ve yakıt tankı, 15 gemi, 676 insansız hava aracı, 66 adet özel ekipman ve 155 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.