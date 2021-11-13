İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Önümüzdeki yıl daha fazla Bayraktar alacağız'

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Önümüzdeki yıl daha fazla Bayraktar alacağız'
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Önümüzdeki yıl daha fazla Bayraktar alacağız'

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, önümüzdeki yıl bir parti daha Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Aleksey Reznikov, ordunun ihtiyaçları için Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını ifade etti.

Reznikov, "Türk ortaklarımız Bayraktarları üretmek için Ukrayna motorlarını kullandıklarını açıkladı. Önümüzdeki yıl daha fazla (Bayraktar) alacağız. Ama bunun Ukrayna Bayraktarları olacağını belirtelim. Türkiye'de üretilecekler ama Ukrayna'ya ait olacaklar. Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasının 51. maddesi uyarınca bağımsızlığımızı korumamız için kullanılacaklar" dedi.

"İlginç çalışmalar var"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy de, "Biz bu duruma 1 günde ya da 2 günde gelmedik. SİHA kullanımı için taktikler geliştiriyoruz. Metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, TB2'leri ilk kez 26 Ekim'de Donbas bölgesinde Rusya yanlısı milislere karşı kullanmış, olay Moskova'da büyük yankı uyandırmıştı.

Bekir Keskin
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.