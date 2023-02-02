Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Rusya büyük bir saldırı planlıyor, bunu 24 Şubat'ta yapabilir'

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Fransız medyasına açıklamalarda bulundu. Bakan Reznikov, Rusya'nın savaşın birinci yıl dönümüne denk gelen 24 Şubat'ta büyük bir saldırı planladığını ifade etti. Reznikov, Rusya'nın Eylül ayında 300 bin kişiyi askere aldığını hatırlatırken, gerçek sayının 500 bine yakın olabileceğini öne sürdü. “Düşmanımızı hafife almıyoruz” diyen Reznikov, “Resmi olarak 300 bin ilan ettiler ama bizim tespitlerimize göre bu çok daha fazla” diye konuştu. Reznikov, Rusya'nın planladığı saldırının son haftalarda yoğun çatışmalara sahne olan ülkenin doğusu ile güneyi olmak üzere muhtemelen iki bölgede yoğunlaşacağını belirterek, “Rusya sembolizm içinde yaşadığı için 24 Şubat civarında bir şeyler denemeye çalışacaklarını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Ukraynalı komutanlarının cephedeki durumu istikrara kavuşturmaya ve karşı saldırıya hazırlanmaya çalışacaklarını söyleyen Reznikov, “Ortaklarımıza mümkün olan en kısa sürede hazır olmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu yüzden düşmanı zapt etmek için silahlara ihtiyacımız var. 2023 yılının askeri zafer yılı olabileceğine inanıyorum" dedi.

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