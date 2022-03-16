Ukrayna Savunma Bakanlığı: '13 bin 800 Rus askeri öldürüldü'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 21 gündür devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat - 16 Mart tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Rus ordusuna ait 430 ana muharebe tankı, bin 375 zırhlı savaş aracı, 190 topçu sistemi, 70 çok namlulu roketatar sistemi, 43 hava savunma sisteminin imha edildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca 84 Rus savaş uçağı, 108 helikopter, 819 araç, 3 gemi, 60 yakıt tankeri, 11 İHA ve 10 adet özel ekipmanın vurulduğu kaydedildi.



Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Rus Tümgeneral Mityaev öldürüldü"

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Rus Tümgeneral Oleg Mityaev'in Mariupol'de öldüğünü açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Telegram hesabından yaptığı açılamada, Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin güneydoğusunda yer alan Mariupol kentindeki yoğun çatışmalar sırasında Rus Tümgeneral Oleg Mityaev'i öldürdüğünü ifade etti. Gerashchenko, Mityaev'in 150. Motorlu Tüfek Tümeni'ni komuta ettiğini belirterek, fotoğrafını da yayınladı.

Ukrayna'ya göre öldürülen Rus generallerin sayısı 4'e yükseldi.