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Ukrayna Savunma Bakanlığı: '20 ihlal var ve 1 asker yaralandı'

Ukrayna Savunma Bakanlığı: '20 ihlal var ve 1 asker yaralandı'
Ukrayna Savunma Bakanlığı: '20 ihlal var ve 1 asker yaralandı'

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donbass bölgesinde 20 ateşkes ihlali olduğunu ve açılan ateş sonucu 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbass bölgesinde 20 kez ateşkes ihlali yaptığı ve 1 Ukraynalı askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna ordusunun operasyon yürüttüğü bölgede kontrol bizdedir. Rusya tarafından 20 ihlal yapıldı ve bunlardan 18'i Minsk Anlaşması'na da aykırıdır. İhlaller sonrasında 1 askerimiz yaralanmış ve hastanede tedavi altındadır. Birliklerimiz saldırıları bertaraf etmeye devam ediyor. Birlikte zafere! Yaşasın Ukrayna!" ifadelerine yer verildi.

Bekir Keskin

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