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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus Ordusu'nun kayıplarını açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus Ordusu'nun kayıplarını açıkladı
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus Ordusu'nun kayıplarını açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 15. gününde Rus Ordusu’nun kayıplarını açıkladı.

Rusya, 15 gündür Ukrayna'ya yönelik devam ettirdiği saldırılarda kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda Rus Ordusu'nun 12 binden fazla askeri personel, 335 tank, 1105 zırhlı askeri araç, 123 topçu atış sistemi, 29 hava savunma sistemi, 49 uçak, 81 helikopter, 526 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 7 insansız hava aracı kaybettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca paylaşılan verilerin güncelleneceğini, paniğe mahal vermeyerek birlik olunması gerektiğini ve sadece resmî kaynakların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini duyurdu.

Bekir Keskin
 

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