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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zaluzhnyi: 'Savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askeri öldü'

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zaluzhnyi: 'Savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askeri öldü'
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zaluzhnyi: 'Savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askeri öldü'

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya- Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ilk defa savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı asker sayısını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi hayatını kaybeden asker ve gazilerin ailelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, başkent Kiev de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde çocukların korunmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkomutan Zaluzhnyi konuşmasında, “Çocuklar gerçekten olup biten hiçbir şeyi anlamıyorlar ve kesinlikle korunmaya ihtiyaçları var. Çünkü babaları cepheye gitti ve muhtemelen savaşta öldürülen yaklaşık 9 bin kahraman arasında yer alıyorlar" dedi. Başkomutan Zaluzhnyi konuşmasında, çatışmalarda kaç sivilin hayatını kaybettiğini açıklamadı.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, savaşta öldürülen Rus askerlerin sayısının 45 bin 400'e yükseldiğini duyurdu. Rusya ise devam eden savaşta kaç Rus askerin hayatını kaybettiğini henüz açıklamadı.

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