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Ukrayna sınırında 4 Türk yakalandı

Ukrayna sınırında 4 Türk yakalandı
Ukrayna sınırında 4 Türk yakalandı

Ukrayna’nın Lviv ve Mostitski sınır görevlileri AB ülkelerine yasa dışı yollardan gitmek üzere harekete geçen 4 Türkü ve iki Iraklıyı gözaltına aldı.

Ukrayna'nın Lviv kentine bağlı Grushiv köyünün dışında Ulusal Polis operasyonel birimlerinin memurları, 4 Türk vatandaşının seyahat ettiği aracı durdurdu. Sorgulama sırasında, sınır muhafızları kişilerin Ukrayna'ya turist olarak geldiğini ancak bir sınır bölgesinde bulunma nedenlerini açıklayamadıklarını belirtti.

Yabancılar kovuşturma için sınır birime götürüldü. Sınır karakolunda yapılan sorgulamada sınır muhafızları, Türklerin, Avrupa Birliği ülkelerine yasadışı yollardan girme niyetinde olduklarını tespit etti.

Ayrıca 2 Irak vatandaşı da sınıra 200 metre mesafede köpeklerin yardımıyla ele geçirildi. Yakalanan iki kişi sınır karakoluna götürüldü.  

 

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