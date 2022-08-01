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Ukrayna tahılını taşıyan ilk geminin 5-6 gün içinde Lübnan'a varması bekleniyor

Ukrayna tahılını taşıyan ilk geminin 5-6 gün içinde Lübnan'a varması bekleniyor
Ukrayna tahılını taşıyan ilk geminin 5-6 gün içinde Lübnan'a varması bekleniyor

Ukrayna’dan tahıl taşıyan ilk gemi olan Razoni’nin 5-6 gün içinde Lübnan’ın Tripoli Limanı’na varması bekleniyor.

Ukrayna tahılını taşıyan ilk geminin 5-6 gün içinde Lübnan'a varması bekleniyor - Tıkla İzle

Ukrayna tahılını taşıyan Sierra Leone bayraklı Razoni isimli kuru yük gemisi, Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıktı. 26 bin ton mısır taşıyan geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da denetime girmesi, 5-6 Ağustos'ta ise Trablus'a varması bekleniyor.

Geminin kaptanı Mohamad Abdoh yaptığı açıklamada, "Ben ve ekibim gemiyi yükleyip eve döneceğimiz için çok mutluyuz. Geçişimizin tehlikesiz olacağını ümit ediyoruz. Devletlere ve anlaşmaya inanmamamız için bir sebebimiz yok. Bu güzel. Ukraynalılara inanıyorum ve her şeyin en iyisini diliyorum. 5-6 gün içinde boşaltım noktasına varacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna'daki İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Saviano Abreu ise, Ukrayna tahılının sevkiyatının büyük insani öneme sahip olduğunu aktararak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu girişimi destekledikleri için anlaşmaya katılan ülkelerin yönetimlerine teşekkürlerini dile getirdi.

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk, Yuzhne ve Odessa limanlarında tahıl ihracatına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Bekir Keskin

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