Ukrayna, tarihinde ilk kez çeyrek final oynuyor

Ukrayna'da ülke genelinde büyük bir coşku yaşıyor. Ukrayna Milli Takımı tarihinde ilk kez EURO 2020'de İngiltere karşısında çeyrek finale kaldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de toplanan yüzlerce kişi takımlarını son ana kadar büyük bir coşkuyla destekledi. Polis ekipleri kalabalığın etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı ve ambulanslar hazır tutuldu.

"Dünya bizi tanıyacak"

Ukraynalı bir taraftarlar, "Bugün bizim için tarihi bir an. İngiltere karşısında galibiyet alacağız ve herkes Ukrayna'nın futbol ülkesi olduğunu görecek ve herkesi yenebileceğimizi anlayacak. Ukrayna ileri!" dedi.

İngiltere karşısında ilk yarıda 4. dakikada yedikleri golle hayal kırıklığına uğrayan taraftarlar yine de takımlarına desteklerini kesmedi. İtalya'da Roma'da oynanan maçta ilk yarı sonucu İngiltere'nin 1-0 üstünlüğü bitti.

Bekir Keskin

