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Ukrayna: 'Türkiye ile ilişkilerimiz derinleşiyor'

Ukrayna: 'Türkiye ile ilişkilerimiz derinleşiyor'
Ukrayna: 'Türkiye ile ilişkilerimiz derinleşiyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile olan ilişkilerinin giderek derinlik kazandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, iki ülke arasındaki önemli konuları görüştü. Bu görüşmenin ardından Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek derinlik kazandığını ifade etti.

Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine yönelik resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, “Ukrayna-Türkiye ortaklığı derinleşiyor ve silahlı kuvvetler güçleniyor. Beklenilen serbest ticaret anlaşması da ekonomik büyümeyi sağlayacak. Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmemizde bunları konuştuk. Stratejik Konseyin yıl dönümü sebebiyle yapacağımız toplantı için kendisini Kiev'e bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin

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