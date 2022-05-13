Ukrayna ve Moldova Dışişleri Bakanları, G7 Dışişleri Bakanları ile görüştü

G7 Dışişleri Bakanları, Almanya'daki Schleswig-Hostein eyaletinin Wangels bölgesinde dün başlayan toplantının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını görüşmek üzere bugün tekrar bir araya geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde gerçekleşen oturuma bugün İngiltere, Almanya, Kanada, Fransa, İtalya, ABD ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının yanı sıra Ukrayna ve Moldova Dışişleri Bakanları da katıldı.

Toplantının gündeminde Ukrayna'daki savaşın neden olduğu gıda güvenliği endişelerinin olduğu belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Odesa limanında şu anda engellenmiş 25 milyon ton tahıl var. Bu da başta Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere dünyada milyonlarca insan için gıda anlamına geliyor. İşte bu yüzden bugün net bir mesaj gönderiyoruz. Sizi görüyoruz, duyuyoruz ve destekliyoruz” dedi.

Baerbock, "Şimdi, daha önce tartıştığımız gibi dünya çapındaki sonuçlara bakıyoruz. Savaş sadece tanklarla, füzelerle, yalan haber ve propagandalarla değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde gördüğümüz bir gıda savaşıdır. Rusya'nın dünyaya milyonlarca ton mısır ihraç edilmesine izin vermemesi ve mısırın Ukrayna'da tutulması büyük bir tehlike. Bu nedenle, şimdi ufukta görünen küresel gıda krizine odaklanmamız gerekiyor. Dünyanın en sanayileşmiş ülkeleri, Batı demokrasileri olan G7 olarak siyasi bir cevap vermemiz gerektiği konusunda zaten hemfikirdik. Yaklaşan bu krizlere meydan okumak ve hızlı hareket etmek için üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyoruz. Bugün sadece tartışmakla kalmayıp, sonunda G7 ülkeleri olarak bu gıda savaşına karşı koymaya hazır olduğumuzu gösteren taahhütlerimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“Putin üzerindeki baskıyı artırmak çok önemli”

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün gerçekleşen toplantıya ilişkin yapılan açıklamada ise, "G7 Dışişleri Bakanları, Ukrayna ve Moldova Dışişleri Bakanları, Ukrayna'daki mevcut durumu ve G7'nin Ukrayna'yı Rus saldırganlığına karşı mücadelede nasıl destekleyebileceğini tartışacaklar" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise, "Bugün, G7 için Almanya'dayım. Ukrayna'ya daha fazla silah sağlayarak, Rusya'ya yaptırımları arttırarak Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmak çok önemli. G7, bu kriz sırasında özgürlük ve demokrasiyi korumak için hayati önem taşıyor ve bunu yapmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, toplantı öncesi İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldiğini belirterek, "İngiltere ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığı görüşmek, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve Rusya'yı sorumlu tutmanın yollarına odaklandık" dedi.

Kuleba, G7'den Rus varlıklarını dondurmasını ve Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için Ukrayna'ya yardım etmelerini istediğini söyleyerek, "Rusya, ekonomik, siyasi ve finansal olarak ödemek zorunda" ifadelerini kullandı. Kuleba ayrıca, "Tartışmalara müdahale etmiyoruz, ancak Avrupa Birliği'nin (AB) devam edip etmeyeceğini göreceğimiz kritik bir an" dedi.

G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ise yaptığı açıklamada, "Transdinyester çatışmasını barışçıl bir diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz. Gördüğümüz şu ki, Transdinyester bölgesindeki vatandaşların çoğu bir savaş bölgesinde yaşamak isteniyor, barış istiyorlar" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve küresel gıda krizinin ele alındığı G7 Dışişleri Bakanları toplantısının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Aylin Albayrak