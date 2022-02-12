Ukrayna ve Rusya arasında gerilim sürüyor!

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim giderek artıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fiji'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Blinken, "Rusya kendi yol açtığı bu krizi diplomasi ve diyalog yoluyla çözmekle gerçekten ilgileniyorsa bunu yapmaya hazırız. Ancak bu, gerilimi düşürme bağlamında gerçekleştirilmelidir. Şimdiye kadar sadece Moskova'dan bir tırmanış gördük" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işaret eden Blinken, "Saldırganlık yolunu tercih etmeyeceğini, diplomasi ve diyalog yolunu seçeceğini ummaya devam ediyorum" dedi.

Blinken, "Başkan Putin askeri olarak harekete geçmeye karar verirse dünyanın dört bir yanındaki müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hızla, ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacağız" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini güçlendireceğiz. NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerimizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullanan Blinken, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmeyi planladığını aktardı. Blinken, Lavrov'a Rusya'nın ABD'nin krizi çözme tekliflerine vereceği yanıtı soracağını söyleyerek, "Olması gereken her şeye hazırız" mesajını verdi.

Zaharova: "Ukrayna'da Rus diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının uygun hale getirilmesi yönünde karar aldık"

Gelişen süreçte kendilerinin de muhtemel provokasyonlara karşı büyükelçilik ve konsolosluklardaki personel sayısını uygun hale getireceklerini ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Kiev yönetimi veya üçüncü ülkelerin muhtemel kışkırtıcı eylemlerine karşı Ukrayna'da Rus diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının uygun hale getirilmesi yönünde karar aldık. Büyükelçilik ve konsolosluk temel fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edecek” dedi.

Zaharova, daha önce batılı medya organlarının Rusya'nın diplomatik misyon personelini çekmeye başladığını ve panik oluşturduğunu söyleyerek, “Şimdi anlaşılacağı gibi ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve diğer ülkelerin diplomat ve ailelerinin Ukrayna'daki büyükelçiliklerinden tahliyesi için enformasyona dayalı veriler oluşturuldu. Dün de İsrail bu yönde tahliye kararını duyurdu” ifadelerine yer verdi.