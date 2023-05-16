Ukrayna Yüksek Mahkemesi Başkanı rüşvet iddiası ile gözaltına alındı

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Ukrayna Yüksek Mahkemesi Başkanı Vsevolod Kniaziev'i rüşvet aldığı iddiası ile başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına aldı. Yüksek Mahkeme Başkanı Kniaziev'in 2,7 milyon dolar rüşvet aldığından şüpheleniliyor.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nda görevli savcı Oleksandr Omelchenko, Kniaziev'in ülke tarihinde rüşvetten tutuklanan en yüksek rütbeli yetkili olduğunu söyleyerek, "Şu anda Yüksek Mahkeme Başkanı gözaltına alındı ve diğer kişilerin suç faaliyetlerine karışıp karışmadıklarını kontrol etmek için önlemler alınıyor" dedi.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından dün yapılan açıklamada, ortak bir soruşturma ile Yüksek Mahkeme'deki büyük ölçekli yolsuzluğu, yani Ukrayna'nın liderliği ve hakimleri için bir planı ortaya çıkardığını duyurmuştu.

Ukrayna, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde 180 ülke arasında 116. sırada yer alıyor.

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