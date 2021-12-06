Ukrayna'da 2020 yılında aile içi şiddete maruz kalan kadınların sayısı 4 kat arttı

Ukrayna Sosyal Politikalar Bakanlığı, ülkede yaşanan aile içi şiddete ilişkin verileri yer aldığı raporu yayınladı. 2013-2018 yılları arasındaki aile şiddete ilişkin raporda şikayetlerin yüzde 90'ını kadınlar tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Aile şiddete maruz kalanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ülkede yapılan aile içi şiddet ihbarlarının yüzde 8.5'inin erkekler, yüzde 1'inin ise çocuklar tarafından yapıldığı açıklandı.

Öte yandan, Devlet Yargı İdaresinden yapılan açıklamada, sadece 2020 yılında 921 aile içi şiddet olayının mahkemeye taşındığı, bu rakamın 2019 yılından 4 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

Ukrayna Ulusal Sosyal Hizmet Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, 2020 yılında aile içi şiddet nedeniyle 211 bin 362 kişinin başvuru yaptığı kaydedildi. Açıklamada, başvuruda bulunan 211 bin 362 kişinin 180 bin 921'ini kadınların oluşturduğu vurgulandı.

Üçüncü kez şikayet edilen kocaya ceza

Ukrayna kanunlarına göre, eşi tarafından 2 kere şikayet edilen koca kolluk kuvvetleri tarafından uyarılıyor. Ancak aynı şikayet üçüncü kez olursa kocaya karşı dava açılarak adli süreç başlatılabiliyor. Ceza olarak devlet kamu kurumlarında çalıştırılma ya da 5 yıla kadar hapis cezası alıyor.

Bekir Keskin

