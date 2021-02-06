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Ukrayna'da 'adaptasyon karantinası' başladı

Ukrayna'da 'adaptasyon karantinası' başladı
Ukrayna'da 'adaptasyon karantinası' başladı

Ukrayna’da karantina sürecinin sona ermesinin ardından kısıtlamaların gevşetildiği “adaptasyon karantinası” süreci başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele eden Ukrayna, 8 Ocak'ta başlayan karantina sürecinden yeni çıkmıştı. Ülke genelinde karantina uygulamasının sona ermesiyle birlikte salgına yönelik tedbirlerin gevşetildiği yeni bir süreç başladı. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov ve Başbakan Denis Şmihal tarafından yapılan ortak açıklamada, “adaptasyon karantinası” olarak adlandırılan sürecin 30 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi. Yeni karantina sürecine ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Stepanov, “Yeni karantinanın nasıl olacağına ilişkin konuları değerlendirdik. Tedbirlerin gevşetileceği adaptasyon karantinası süreci, 30 Nisan'a kadar uygulanacak fakat duruma göre uzatılabilir. Durumun kritikleştiği bir bölge olursa yalnızca o bölge özelinde sıkı karantina uygulanacak” dedi.

Son 24 saatte 4 binden fazla yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınına ilişkin verileri paylaştı. Ukrayna'da son 24 saatte 4 bin 310 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 241 bin 479'a ulaştı. Son 24 saatte 129 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 23 bin 516 oldu.

Bekir Keskin

 

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