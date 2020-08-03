İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna'da askeri helikopter tatilcilerin arasında tatbikat yaptı

Ukrayna'da askeri helikopter tatilcilerin arasında tatbikat yaptı
Ukrayna'da askeri helikopter tatilcilerin arasında tatbikat yaptı

Ukrayna’da tatbikat sırasında bir helikopterdeki askerler nehirde yüzenlerin arasına atlayınca büyük panik yaşandı.

Ukrayna'da askeri helikopter tatilcilerin arasında tatbikat yaptı - Tıkla İzle

Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki bir nehirde yüzen tatilciler Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-8 tipi askeri helikopterin yaklaştığını görünce büyük korku yaşadı. Askeri tatbikatta görev alan helikopterdeki askerler nehre atlamaya başlayınca yüzen bazı turistler uzaklaşmaya çalıştı. Askerler nehre iniş yaptıktan sonra askeri helikopter nehrin üzerinden tekrar havalandı. Tatbikat sırasında turistlerin yaşadığı korku ve panik anları turistler tarafından görüntülendi.

Tatbikatın bilgisi daha önce yapılmadı

Ukrayna Hava Kuvvetleri askerlerinin yaptığı tatbikatla ilgili resmi açıklamada, tatbikatın asıl amacının askeri birlikler tarafından havayolu kazaları, afet ve diğer acil durumlarda mağdurların kurtarılmasının amaçlandığı belirtildi. Yapılan tatbikatta tatilcilerin yaşadığı panik ve korku ülkede tartışma konusu haline gelirken bölge sakinleri tatbikatın bilgisinin daha önce yapılmamasından dolayı korku yaşadıklarını kimsenin bilgisinin olmaması nedeniyle de olası bir kaza veya faciadan dönüldüğünü ifade ederek askeri yetkililerin sorumsuzluğundan yakındı.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.