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Ukrayna'da 'atlı' kar küreme aracı sosyal medyada viral oldu

Ukrayna'da 'atlı' kar küreme aracı sosyal medyada viral oldu
Ukrayna'da 'atlı' kar küreme aracı sosyal medyada viral oldu

Ukrayna’da etkisini sürdüren kar yağışından sonra kaldırım temizliğinde kullanılan küreme aracının ata bağlanarak kullanıldığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Ukrayna'da 'atlı' kar küreme aracı sosyal medyada viral oldu - Tıkla İzle

Ukrayna'da günlerdir yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkede hava sıcaklığı eksi 14 derecelere kadar düşerken başkent Kiev, Odessa, Mykolaiv, Lviv ve Kirovogradskiy bölgelerinde bulunan 500'e yakın köy ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşandığı öğrenildi.

Ülkede ulaşım konusunda da büyük sorunlar yaşanırken, birçok kentte devlet kurumlarında ve özel şirketlerde faaliyetlere ara verildiği açıklandı. Yerel yönetimler kapanan yolları açmaya çalışırken en dikkat çeken görüntü Lviv kentinde kaldırımda biriken karları temizlemek için atın arkasında bağlanan kar küreme aparatı oldu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, belediyenin temizlik işçilerinin kar küreme aparatını bir ata bağlayarak üzerine karlı yolda ilerlediği görülüyor. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral hale geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları işçinin geliştirdiği yöntemin "zekice" olduğunu ifade etti.

Erhan Altıparmak
 

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