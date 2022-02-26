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Ukrayna'da çatışmalar yoğunlaşıyor

Ukrayna'da çatışmalar yoğunlaşıyor
Ukrayna'da çatışmalar yoğunlaşıyor

Rusya’nın, Ukrayna’ya askeri operasyonu 3. gününe girerken ülkenin başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok kentte çatışmaların şiddeti büyüyor.

Ukrayna'da çatışmalar yoğunlaşıyor - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Gündüz Ukrayna'ya hava hareketları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu ise, Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, Kiev'in merkezinin hemen dışında her 2 ülkenin askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların en çok Kiev'in güneyinde yaşandığı öğrenilirken, Kiev'e bağlı Vasylkiv çatışmaların merkezi haline geldi.

Geç saatlerde Rusya tarafından, Harkov'dan sonra Mariopol kentinde de kontrolün ele alındığı duyurulurken, Rus ordusu Odessa kentine en çok deniz yolu ile saldırılar gerçekleştiriyor. Kiev'e roketatar sistemler, top atışları, hava ve kara harekatlarını sürdüren Rus ordusu, Dnipro, Harkov, Semi, İvano - Frankivsk, Herson ve Zaporijya kentlerinde de tüm yönlerden saldırılarını sürdürüyor. Rusya ve Ukrayna birliklerinin çatışması Ukrayna'nın hemen hemen tüm kentlerinde aralıksız devam ediyor.

Erhan Altıparmak
 

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