Ukrayna'da çöp yığınıyla dolu evden kurtulmaya çalışan çocuklar polisi aradı

Ukrayna'ya bağlı Dnipro şehrindeki Mostovaya caddesi üzerinde bir evde yaşayan 4 çocuk, polisi arayarak evden kurtulmak istediklerini söyledi. Adrese giden polis önce evin bahçesindeki çöp birikintileri, daha sonra evin içerisinde çöp yığınları ile karşılaştı. Olay yerine ambulans çağrılırken, evde bulunan 7, 9, 11, 13 ve 14 yaşlarındaki çocuklar hastaneye götürülerek muayene edildi.

Çocuklar anneleri ile babalarının ayrıldıklarını, babalarının daha sonra başka bir kadınla evlendiğini ve aynı evde amcaları ve yengelerinin de yaşadığını söyledi. Çocukların evde yaşayan tüm büyüklerin kendilerine şiddet uyguladığını anlatması üzerine polis, baba, üvey anne, amca ve yengeyi gözaltına aldı. Söz konusu kişilerin çocukları evde bırakıp gezme gittiği ve kapıyı çocukların üzerine kilitlediği anlaşıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 çocuğun devlet himayesi altında tutulacağı ve çocuklara şiddet uygulayan aile büyükleri ile ilgili işlemlerin devam ettiğini duyuruldu.

Erhan Altıparmak

